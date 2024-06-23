Одну категорию россиян предложили облагать нулевым НДФЛ

Россияне, получающие зарплату в размере МРОТ, должны быть освобождены от уплаты НДФЛ. Об этом заявил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов (ФНПР), ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.

"Проведу аналогию с налогом на прибыль – предприниматель не платит его с себестоимости продукции, то есть с затрат. Так и работник не должен платить налог на доход с той суммы, которая по минимуму возмещает затраты его рабочей силы, прежде всего физиологические", – цитирует ее ТАСС.



Помимо этого, профсоюзы считают, что МРОТ должен быть сориентирован на минимальный потребительский бюджет, который, в отличие от прожиточного минимума, является бюджетом более высокого порядка. Страховые выплаты в связи с утратой зарплаты при этом, отметила Кузьмина, должны быть увязаны с величиной той самой зарплаты.

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Ранее Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, которые вводят прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13 до 22%. При доходе до 2,4 миллиона рублей в год НДФЛ сохранится на уровне 13%, до 5 миллионов рублей в год составит 15%, до 20 миллионов рублей в год – 18%, до 50 миллионов рублей в год – 20%.