Украинский экономист и аналитик Алексей Кущ заявил, что модель экономического развития Украины, основанная на экспорте сельхозпродукции и трудовой миграции, переживает коллапс. Об этом он написал в своем Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Кущ заявил о коллапсе экономической модели развития Украины и подчеркнул, что три кита, на которые опиралась страна, оказались бумажными и сгорели. Он добавил, что Киев экспортировал три вида сырья: аграрное, цифровое (IT-сектор) и трудовые ресурсы.

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«Крайне убогая модель и к тому же ужасно невыгодная для развития страны, истощающая ее ресурсы и перечеркивающее будущее», — отметил он.



Ранее Кущ рассказал о «тотальной социальной катастрофе» в Киеве. Он уточнил, что речь идет о жилмассиве Позняки, где наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением