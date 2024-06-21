Япония решила ввести санкции против 41 компании из России. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси, передает РИА Новости.

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«Сегодня правительство одобрило введение мер в отношении организаций и частных лиц из России по заморозке активов и запрету на экспорт», — уточнил он.



Кроме того, Япония вводит санкции за обход ограничений в отношении России, под них попали 11 компаний из третьих стран: Китая, Индии, Казахстана, ОАЭ и Узбекистана.

Ранее стало известно, что Япония вводит запрет на экспорт в Россию 164 категорий товаров. В апреле Токио запретил поставки литий-ионных аккумуляторов и труб для газо-и нефтепроводов. Также ограничения коснулись экспорта моторных масел и нитроцеллюлозы, являющейся ключевым компонентом современного бездымного пороха.