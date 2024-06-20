Депутат Аксаков прокомментировал укрепление рубля

Центробанк предупредил о продлении жестких денежно-кредитных условий. Такая политика регулятора означает, что инфляционные процессы находятся под контролем у ЦБ, и он не допустит разгона цен, рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Кроме того, недавнее укрепление рубля может служить сигналом замедления инфляции, отметил он.

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«У нас, благодаря жесткой политике Центробанка, инфляция, скорее всего, начнет снижаться. Я допускаю, что это будет заметно уже в июле и станет сигналом для снижения ключевой ставки», — сообщил Аксаков.



Депутат считает, что ключевую ставку регулятор в ближайшие месяцы не поднимет.

«Мы увидели, как резко укрепился рубль. Когда он слабеет, то стимулируется инфляция, если укрепляется — сигнал, что и инфляция будет снижаться. Есть факторы, которые говорят в пользу того, что инфляция замедлится, соответственно, и ключевая ставка может быть снижена», — добавил Аксаков.



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