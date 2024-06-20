Депутат Аксаков прокомментировал укрепление рубля

Депутат Аксаков назвал укрепление рубля сигналом к снижению инфляции
Центробанк предупредил о продлении жестких денежно-кредитных условий. Такая политика регулятора означает, что инфляционные процессы находятся под контролем у ЦБ, и он не допустит разгона цен, рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Кроме того, недавнее укрепление рубля может служить сигналом замедления инфляции, отметил он.
«У нас, благодаря жесткой политике Центробанка, инфляция, скорее всего, начнет снижаться. Я допускаю, что это будет заметно уже в июле и станет сигналом для снижения ключевой ставки», — сообщил Аксаков.
Депутат считает, что ключевую ставку регулятор в ближайшие месяцы не поднимет.
«Мы увидели, как резко укрепился рубль. Когда он слабеет, то стимулируется инфляция, если укрепляется — сигнал, что и инфляция будет снижаться. Есть факторы, которые говорят в пользу того, что инфляция замедлится, соответственно, и ключевая ставка может быть снижена», — добавил Аксаков.
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