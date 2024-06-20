В США призвали избавляться от долларов

США неизбежно столкнутся с экономическим коллапсом из-за огромного государственного долга. Такое мнение высказал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, передает «РИА Новости».

По его словам, выплаты по процентам госдолга США достигают триллиона долларов или «треть от всех налогов в Соединенных Штатов».

«Долг и необеспеченные обязательства США превышают все активы страны вместе взятые. Все, чем владеют американцы и американские предприятия. Американская империя обанкротилась. Экономический коллапс неизбежен», — отметил Дотком.



На этом фоне он призвал продавать «доллары США, американские акции и облигации».