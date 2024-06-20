Путин: Россия может как производить СПГ во Вьетнаме, так и поставлять его

Россия могла бы и производить сжиженный природный газ во Вьетнаме, и поставлять его в республику. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналистам российских СМИ, завершая государственный визит в страну.

«Можно здесь принимать участие в строительстве соответствующих мощностей для сжижения, а можно поставлять наш сжиженный газ с территории России. И так, и так можно, здесь есть перспективы, есть соответствующие блоки, на которых можно работать и осуществлять производство сжиженного природного газа», – отметил российский лидер.



Путин прилетел во Вьетнам с государственным визитом накануне вечером, 19 июня. Президент России провел переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама. Встреча с президентом То Ламом продолжалась около полутора часов. По итогам стороны подписали более десятка различных документов. Среди них – соглашения о взаимодействии в образовании и меморандум о графике создания центра ядерных технологий во Вьетнаме. Лидеры двух стран приняли заявление «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства».