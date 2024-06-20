Матвиенко заявила о «женском лице» российского бизнеса

В России зафиксировано увеличение числа компаний-экспортеров, которые возглавляют женщины. Так, бизнес в стране приобретает «все более женское лицо», заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

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Ситуация, как пояснила она, обусловлена принятием в стране мер поддержки. Матвиенко выступила на торжественной церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса центров поддержки экспорта «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте».

Она напомнила, что в России предусмотрены для предпринимателей компенсационные выплаты, экспортные кредиты, образовательные программы. Также действуют консультационные услуги, отметила председатель СФ. Сейчас женщины-экспортеры активно осуществляют поставки своей продукции в Саудовскую Аравию, Иран, Египет, Объединенные Арабские Эмираты. Там же принято считать, что бизнес – мужское занятие, отметила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что в России готовятся к введению категории МСП+. Этот статус получат компании, которые уже выросли из параметров малых и средних предприятий. На них распространят меры льготного кредитования, которые из-за расширения им стали недоступны.