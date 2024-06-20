СМИ: Южная Корея может ввести новые санкции против РФ

Республика Корея готовится к введению новых санкций в отношении организаций, судов и физических лиц, которые якобы причастны к «торговле оружием и нефтью» между Россией и КНДР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

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Издание, в свою очередь, ссылается на начальника управления национальной безопасности президентской администрации Чан Хо Чжина. Он подчеркнул, что под ограничительные меры подпадают четыре судна, пять организаций и восемь физических лиц. В список экспортного контроля Южной Кореи внесут 243 новых пункта. Так, он расширится до 1 402 пунктов.

Накануне между РФ и КНДР был заключен Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Стороны договорились оказывать друг другу военную помощь и не будут вступать с третьими странами в соглашения, которые могут нести угрозу суверенитету и безопасности.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был подписан в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Пхеньян.