Банк России может в июле 2024 года существенно повысить ключевую ставку, если получит убедительные статистические данные реализации альтернативного сценария в экономике, следует из материалов регулятора.

"На момент июньского решения по ключевой ставке не было решающих аргументов, чтобы отвергнуть базовый сценарий в пользу альтернативного и повысить ключевую ставку. Однако если будут получены убедительные свидетельства реализации альтернативного сценария в статистических данных, на июльском заседании может быть принято решение о повышении ключевой ставки, причем существенном", - указал ЦБ.



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Альтернативный сценарий предполагает дальнейшее нарастание напряженности на рынке труда, продолжение или ускорение роста потребительской, инвестиционной и кредитной активности.