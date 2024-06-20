В Германии рассказали о секретной сделке Шольца по «Северному потоку-2»

Канцлер Германии Олаф Шольц, еще будучи министром финансов, намеревался заключить тайную сделку с США для того, чтобы предотвратить американские санкции против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает газета Handelsblatt, ссылаясь на секретные документы правительства ФРГ. Газета.Ru

«Летом 2020 года Шольц предложил на тот момент президенту США Дональду Трампу инвестировать 1 миллиард евро из бюджета ФРГ в строительство регазификационных терминалов сжиженного природного газа на северогерманском побережье. Условием для этого являлось снятие санкций против газопровода», — отмечает издание. Lenta.ru

До этого газета Suddeutsche Zeitung сообщала, что рассекреченные документы свидетельствуют о том, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель и две коалиции под ее руководством целенаправленно лоббировали строительство российского газопровода «Северный поток-2», игнорируя сомнения партнеров. ТАСС