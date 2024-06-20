В России оценили влияние санкций на Мосбиржу на обмен замороженных активов

Директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова сообщила об отсутствии у Банка России предположений относительно влияния санкций на Московскую биржу на процедуру обмена заблокированных активов. Соответствующее заявление она сделала в кулуарах конференции НАУФОР «Рынок коллективных инвестиций 2024», передает агентство «Прайм».

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Предположения Шишлянникова назвала «гаданием на кофейной гуще». Она считает, что процедура должна идти так, «как она идет».

«Инвестиционная палата собирает сейчас предложения недружественных нерезидентов и от резидентов, у которых есть активы на счетах типа "С". Давайте дождемся уже завершения этой процедуры, и все увидим», - подчеркнула директор департамента.



Ранее власти США объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.