В России оценили влияние санкций на Мосбиржу на обмен замороженных активов
Директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова сообщила об отсутствии у Банка России предположений относительно влияния санкций на Московскую биржу на процедуру обмена заблокированных активов. Соответствующее заявление она сделала в кулуарах конференции НАУФОР «Рынок коллективных инвестиций 2024», передает агентство «Прайм».
Предположения Шишлянникова назвала «гаданием на кофейной гуще». Она считает, что процедура должна идти так, «как она идет».
«Инвестиционная палата собирает сейчас предложения недружественных нерезидентов и от резидентов, у которых есть активы на счетах типа "С". Давайте дождемся уже завершения этой процедуры, и все увидим», - подчеркнула директор департамента.
Ранее власти США объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.