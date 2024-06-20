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Евросоюз хочет запретить компаниям ЕС за пределами России подключаться к СПФС

Европейский Союз (ЕС) в рамках 14-го пакета санкций против России планирует запретить компаниям ЕС, работающим за пределами России, напрямую подключаться к российскому аналогу SWIFT – Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), пишет Bloomberg со ссылкой на документ. ЕС также хочет ввести запрет для компаний ЕС на транзакции с торгующимися на бирже организациями, использующими данную систему для обхода санкций.

Bloomberg: ЕС запретит своим компаниям пользоваться российской СПФС
© globallookpress.com

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новые санкции будут направлены против «теневой банковской сети за рубежом», не раскрывая подробности. Послы стран Евросоюза уже согласовали 14-й пакет ограничений. Теперь пакет должен быть официально одобрен государствами-членами ЕС, прежде чем он вступит в силу. В ходе этого процесса также могут быть внесены изменения, напоминает Bloomberg.

В начале июня о том, что страны «Большой семерки» и Европейского союза рассматривают возможность введения ограничительных мер против банков третьих стран, использующих российский аналог SWIFT, со ссылкой на источники также сообщало агентство Bloomberg.

СПФС (Система передачи финансовых сообщений) — это российская система, разработанная Центральным банком России как альтернатива международной системе SWIFT. Она была создана в ответ на возможное отключение российских банков от SWIFT из-за санкций в 2014 году. Система позволяет банкам и другим финансовым учреждениям в России и за её пределами безопасно обмениваться финансовыми сообщениями, а также обеспечивает обработку и передачу данных по внутренним и международным операциям.

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