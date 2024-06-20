Укрепление рубля описали словами «поукрепляется и отскочит обратно»

Фундаментальных причин для резкого укрепления российской валюты нет, а то, что происходит сейчас — это «адаптация рынка к новым условиям». Такими словами описал ситуацию доцент экономического факультета МГУ, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Его выводы приводит «Российская газета».

«Рубль поукрепляется из-за подстройки рынка и налогового периода. Потом он отскочит обратно, и к концу июля мы вполне может снова увидеть курс около 90 рублей за доллар», — сказал Табах.



Главный экономист компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин заметил, что на Московской бирже в последние дни крупные игроки пытались продать большой объем юаней, что сказалось на курсе российской валюты. Когда все распродадут, котировки вернутся к 90 рублям за доллар.

В свою очередь главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин связал подорожание рубля с тем, что у импортеров возникли сложности с трансграничными переводами. Могло сказаться и закрытие фьючерсных контрактов на валюту. Он предсказал, что через три-шесть месяцев курс будет от 80 до 90 рублей за доллар, если в экономике не произойдет глубоких структурных изменений.

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец не исключила, что сработали эмоции участников рынка — люди, купившие доллар за 90 рублей, а юань больше, чем за 12, увидели обвал и начали продавать. Новые санкции принципиальной роли не сыграли. Курс, как и прежде, фундаментально зависит от соотношения поступающей и исходящей из РФ валюты. Но расчеты за импорт к последним колебаниям курса «приплетать рано».

Даже если отток капитала из России полностью остановится на продолжительный срок, равновесный курс доллара составит 80-82 рубля. Но это маловероятный сценарий. Во втором полугодии американская валюта, скорее всего, будет торговаться в пределах 87-92 рублей.

Ранее аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева предположила, что ситуация на российском валютном рынке стала результатом новых антироссийских санкций. Как только неопределенность пройдет, доллар снова начнет дорожать, а его курс будет определяться результатами внешней торговли.

Накануне Банк России снова резко понизил официальные курсы доллара и евро — на 4,41 и 4,21 рубля соответственно. Курс доллара на 20 июня установлен на уровне 82,63 рубля, евро — 89,09 рубля.