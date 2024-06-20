Путин заявил о готовности России нарастить поставки СПГ во Вьетнам

Российские компании готовы сотрудничать с Вьетнамом в проектах, связанных с использованием сжиженного природного газа (СПГ), заявил президент Владимир Путин по итогам встречи с лидером Вьетнама То Ламом.

По словам президента, компании из России могут выступить в качестве соинвесторов и поставщиков для масштабных проектов, связанных с СПГ, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что энергетика является стратегическим направлением сотрудничества между двумя странами. В качестве примера он привел предприятие «Вьетсовпетро», которое за десятилетия работы во Вьетнаме добыло около 250 млн тонн нефти. Еще одним примером президент назвал корпорацию «Петровьетнам», которая с 2008 года осуществляет проекты в Ненецком автономном округе в России, в сложных условиях Крайнего Севера, и уже извлекла около 35 млн тонн нефти, сказал он. Также президент отметил, что действует российско-вьетнамское предприятие по производству газомоторного топлива во Вьетнаме.

Как сообщалось ранее, президент Путин сообщил о строительстве во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий при содействии России.