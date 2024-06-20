Доля юаня в расчетах через SWIFT продолжила снижаться

Доля юаня в расчетах через межбанковскую систему SWIFT падает второй месяц подряд. По итогам мая показатель опустился до 4,47% против 4,69% в марте, показал анализ РИА Новости.

© Газета.Ru

При этом за год доля китайской валюты в расчетах через SWIFT увеличилась в 1,8 раза.

К началу лета лидером среди валют, используемых для расчетов через международную систему платежей, оставался доллар с долей в 47,89%. Доля евро по итогам мая составила 22,85%.

В начале июня стало известно, что «Большая семерка» и Евросоюз работают над новым пакетом санкций в отношении России. В него в том числе войдут ограничения для банков третьих стран, использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ — российский аналог SWIFT.