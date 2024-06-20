В Сбере назвали «валюту номер один» в международных расчетах

Сбербанк фиксирует, что российский рубль стал «валютой номер один» во внешнеэкономических расчетах российских компаний. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Газета.Ru

По его словам, около 70 процентов основных внешнеторговых расчетов проходят в валюте РФ. Остальные 30 процентов почти одновременно занимают юань и рупия. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что Банк России продал на внутреннем рынке юани с расчетами 19 июня 2024 года на сумму 7,8 млрд рублей. ТАСС