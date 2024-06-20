Турция и Россия нашли способ заменить доллар в торговле
Золото может использоваться Турцией и Россией в качестве альтернативы доллару. Это принесет выгоду указанным странам в текущих условиях, заявил в беседе с РИА Новости турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей Tclira.com Тайлан Беюкшахин.
Собеседник агентства указал на то, что регуляторам обеих стран следует более активно работать над решением платежных проблем. Он напомнил о том, что из-за международных санкций использование собственных платежных систем России в Турции прекратилось.
Как уточнил специалист, в качестве альтернативы доллару США здесь можно использовать золото. Центральные банки двух стран могут зафиксировать стоимость рубля и турецкой лиры и использовать драгметалл, добавил он.
В Сбере назвали «валюту номер один» в международных расчетах
Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал РИА Новости о ситуации вокруг платежных переводов из РФ в Турцию. Она остается напряженной, уточнил собеседник. По его словам, западные странны разрушают российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество.