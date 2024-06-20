Япония резко увеличила импорт морских деликатесов из России

Данные взаимной торговли Японии и России свидетельствуют о наращивании японской стороной импорта морских ежей из РФ в апреле. Закупки продемонстрировали рост год к году на 45%, до 1,5 миллиарда иен (почти 900 миллионов рублей по среднему курсу за апрель), передает агентство «Прайм».

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В апреле Россия была единственным поставщиком данного деликатеса в страну, свидетельствуют данные статистического бюро Японии. Ситуация обусловлена сбросом оператором японской АЭС «Фукусима» воды в океан летом 2023 года.

До этого она служила для охлаждения поврежденных реакторов, позднее прошла очистку в системе ALPS. Она может очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано снижение оптовых цен на лосось. С начала 2024 года стоимость форели упала на 11%. В Рыбном союзе указали на отсутствие дефицита лососевых на российском рынке. Там же сообщили об увеличении объемов аквакультурного производства форели и семги. Нивелировать скачки цен позволили стабильность внутрироссийских поставок красной рыбы и частичное восстановление импорта, добавили в организации.