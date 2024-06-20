Брокеры направили Минфину список идей налоговых поправок

Брокеры и управляющие компаний направили заместителям министра финансов Алексею Сазанову и Ивану Чебескову свои предложения по улучшению налоговой системы в преддверии фискальных изменений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо президента Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексея Тимофеева.

Участники ассоциации просят Минфин освободить от налогообложения доходы от погашения инвестиционных паев паевых инвестфондов (ПИФ), которые принадлежат налогоплательщику более пяти лет. На данный момент подобные льготы существуют только в отношении НДФЛ с прибыли от акций и долей капитала. Касательно льгот НАУФОР также предлагает распространить их на долгосрочное владение (ЛДВ) государственными и муниципальными ценными бумагами.

Еще один пункт в письме НАУФОР – отказаться от ограничения в 50 млрд рублей суммы от освобождения от налогообложения доходов при продаже акций, которые находились у инвестора более пяти лет. То же самое предлагается насчет доходов от реализации ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики, принадлежащих инвестору более года.

Далее НАУФОР просит дать расчетному депозитарию (НРД) возможность интегрировать систему быстрых переводов ценных бумаг. Наконец, профучастники предлагают заняться проблемой, при которой инвесторы, покупающие акции компаний высокотехнологичного сектора на IPO, сталкиваются с ограничениями в использовании налоговых льгот для развития этого сектора. Участники НАУФОР отметили, что требуется квалифицировать бумаги как принадлежащие к высокотехнологичному сектору на протяжении всего периода владения, чтобы освободить доход от их продажи от налогообложения.