Оценены риски резкого роста цен на хлеб в России

В настоящее время предпосылок для резкого роста цен на хлеб в России нет, подобных рисков не предвидится и в среднесрочной перспективе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза).

Как уточнили в ведомстве, годовая динамика отпускных цен на этот вид продукции не превышает инфляцию. Сохранению стабильной ситуации способствует в том числе рост внутреннего производства. Так, по итогам января-апреля в стране выпустили в общей сложности более двух миллионов тонн хлеба и хлебобулочных изделий. В сравнении с аналогичным периодом 2023-го показатель увеличился на 2,5 процента.

По состоянию на 19 июня, средние цены производителей на хлеб из пшеничной муки составляют 63,7 рубля за килограмм, а из ржано-пшеничной — 56,5 рубля. С начала года розничные цены на пшеничный хлеб в стране увеличились в среднем на 5,4 процента, а на ржаной — на 5,2 процента.

Для сравнения, годовая инфляция в России, согласно данным Центробанка (ЦБ), по итогам мая составила 8,3 процента. Отставание от целевого показателя, установленного регулятором, составило 4,3 процентного пункта.