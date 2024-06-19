Объем экономики данных в РФ к 2030 году может достичь 800 млрд рублей

Объем экономики данных в России к 2030 году может составить 800 млрд рублей, а эффект от использования больших данных принесет дополнительный эффект для отраслей российской экономики в размере до 1,6 трлн рублей. Об этом говорится в прогнозах, указанных в "Белой книге цифровой экономики за 2023 год", которая была представлена АНО "Цифровая экономика".

"Национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства" планируется запустить в январе 2025 года. Согласно прогнозам, к 2030 году объем экономики данных составит 800 млрд рублей", - сказано в книге.



Эксперты ожидают, что использование больших данных принесет дополнительный эффект для отраслей экономики в размере до 1,6 трлн рублей, "способствуя дальнейшему развитию и процветанию страны".

Также одним из выводов является тот факт, что с 2019 года было пройдено два кризисных периода - пандемия COVID-19 и многократное усиление санкционного давления в 2022-2023 годах, которое продолжается по сей день.