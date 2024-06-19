В России увеличились продажи цифровых книг

В России зафиксирован рост спроса на цифровые книги. Показатель увеличился на 38%, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГК «ЛитРес».

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В ряде случаев речь идет о двукратном увеличении, пишет издание. Подчеркивается, что указанная динамика обусловлена расширением библиотеки контента от digital-авторов в подписке по фиксированной цене. Как отмечается, клиенты заинтересованы в неограниченном доступе к большому количеству разнообразного контента по фиксированной цене в месяц.

Среди произведений, которые в период с января по май продавались лучше всего, - «Травница, или как выжить среди магов. Том 2» Татьяны Сергановой, «Загадочная история Элизабет» Джеймса Кэмирон Гейтсбери, «Звездная Кровь – 6.Тинг» Романа Прокофьева, «Травница, или как выжить среди магов» Татьяны Сергановой, «Форсайт» Сергея Лукьяненко.

Ранее представители книжной индустрии заявили Агентству городских новостей «Москва», что значительного увеличения стоимости книг в 2024 году не ожидается.