Курс юаня упал ниже 11 рублей впервые с мая 2023 года

Курс рубля демонстрирует рост к курсу юаня. Китайская валюта упала ниже 11 рублей впервые с мая прошлого года, свидетельствуют данные Московской биржи.

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Курс юаня расчетами «завтра» на 10.09 мск снижается на 55 копеек к закрытию предыдущего дня, до 10,90 рубля.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что активное развитие двусторонних расчетов России и Китая в рублях и юанях вызвано рисками проведения трансакций в валютах недружественных стран.

Также ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в беседе с Life не исключил стабилизации курсов и ограниченного отскока юаня и фьючерсов на доллар и евро. Речь идет о росте примерно на 2%, уточнил он.

По словам собеседника, сопротивлением в юане теперь становится 12, для фьючерса на доллар — 88, а для контракта с евро — 95.