Рыбаки Дальнего Востока рекордно нарастили вылов сардины иваси

Рыбаки Дальнего Востока нарастили вылов сардины иваси более чем на 200% по сравнению с прошлым годом. Добыто добыли 80,3 тыс. тонн этой рыбы.

Как сообщили EastRussia в пресс-службе Росрыболовства, в 2024 году прогнозируемый вылов иваси – 579 тыс. тонн. Промысел иваси и скумбрии идет как в российских водах, так и в исключительной экономической зоне Японии. Добыча сардины иваси, скумбрии, сайры (пелагическая путина) проходит в северо-западной части Тихого океана практически круглый год.

Объем вылова сардины иваси в прикурильских водах по итогам прошлого года составил 544 тыс. тонн – это рекордный показатель за постсоветский период. В целом к 18 июня вылов всеми российскими пользователями достиг 2,32 млн тонн – на 1,4% больше прошлогоднего аналогичного периода. На Дальнем Востоке выловлено 1,78 млн тонн рыбы (прирост показателя составил 2,6%).