В России снизились цены на лосось

В России зафиксировано снижение оптовых цен на лосось. С начала 2024 года стоимость форели упала на 11%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Рыбный союз.

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В союзе указали на отсутствие дефицита лососевых на российском рынке. Там же сообщили об увеличении объемов аквакультурного производства форели и семги. Нивелировать скачки цен позволили стабильность внутрироссийских поставок красной рыбы и частичное восстановление импорта, добавили в организации.

Уточняется, что средневзвешенная оптовая цена на российскую аквакультурную охлажденную форель к началу лета 2024 года составила 1210 рублей. Рост к уровню аналогичного периода 2023 года составил 8%. Также подчеркивается, что цена на турецкую свежемороженую форель год к году упала на 16%.

Ранее в TanukiFamily сообщили о планах сети ресторанов «Тануки» прибегнуть к повышению цен цены из-за дефицита в России малька лосося. Уточнялось, что рост будет в пределах уровня инфляции.