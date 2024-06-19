В России захотели ввести маркировку для банкоматов

В России предложили запустить эксперимент по маркировке банкоматов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Юрия Плясунова, которое в конце марта было направлено в Центр разработки перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

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Издание также напомнило, что в конце февраля мэр Москвы Сергей Собянин направил обращение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с предложением проработать возможности мер поддержки отечественных производителей банковского оборудования. В соответствующем письме отмечалось, что у российских производителей есть потенциал «полностью заместить банкоматы иностранного производства в течение ближайших трех лет с учетом растущего спроса и необходимости обновления парка».

30 мая стало известно, что в России продлили эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции. Дополнительно в перечень включили ноутбуки, смартфоны и другую электронику.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на специалистов со знаниями в области маркировки интернет-рекламы.