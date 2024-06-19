РФ в апреле незначительно сократила вложения в госбумаги США до $46 млн

Россия в апреле сократила до $46 млн объем вложений в американские государственные облигации с $47 млн в марте. Это следует из опубликованных документов Министерства финансов США.

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В апреле на долгосрочные гособлигации в российских вложениях пришлось $45 млн ($46 млн в марте), на краткосрочные - $1 млн (данные не изменились по сравнению с мартом текущего года).

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае - до $14,9 млрд.

Ранее в пресс-службе российского ЦБ сообщили ТАСС, что Банк России не имеет казначейских обязательств США и не является их приобретателем. Американские казначейские ценные бумаги могут покупать среди прочих частные лица, организации и корпоративные инвесторы через банки, брокеров и дилеров.

В апреле 2024 года крупнейшим держателем американских государственных бумаг осталась Япония - $1,15 трлн по сравнению с $1,18 трлн в марте. Второе место удерживает Китай ($770,7 млрд по сравнению с $767,4 млрд в марте). Третье место занимает Великобритания ($710,2 млрд по сравнению с $728,1 млрд в марте).