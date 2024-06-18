Названа причина резкого падения курсов доллара и евро

Резкое снижение курса иностранных валют объясняется уменьшением спроса на них, предположила кандидат экономических наук Юлия Коваленко. Об этом пишет «Абзац».

Ранее Банк России снизил официальный курс доллара и евро сразу на два рубля. Установленный курс доллара на 19 июня составил 87,03 рубля (18 июня – 89,04 рубля), евро – 93,29 рубля (18 июня – 95,39 рубля).

Эксперт напомнила, что после того, как США ввели санкции в отношении Московской биржи, торги долларом и евро перешли на внебиржевые площадки.

Мировые центробанки перестали верить в доллар

«Спрос на доллар и евро сократился, поэтому Центральный банк России понизил их курс. Наша валюта в настоящее время укрепляется», — пояснила Коваленко.



По ее оценке, на укрепление курса национальной валюты также повлияло то, что у населения вырос интерес к рублевым вкладам на фоне высокой ключевой ставки.

Разовые точечные покупки в связи с сезоном отпусков возможны, но высокого спроса не следует ожидать, констатировала аналитик.

Юлия Николаенко Коваленко — доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова.