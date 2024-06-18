Уран стали впервые добывать в Евросоюзе

Горнодобывающая компания Terrafame сообщила, что Финляндия стала первой страной Евросоюза, добывающей уран.

Уточняется, что первая добыча природного урана состоялась на руднике в Соткамо. Как ожидают эксперты компании, добыча на полную мощность начнется к 2026 году и составит около 200 тонн урана в год.

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«Компания Terrafame приступила к добыче природного урана на своей промышленной площадке в Соткамо (рудник на северо-востоке страны). <...> С началом эксплуатации Финляндия станет единственным государством-членом ЕС, которое будет производить уран», — сообщается на сайте компании.



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