ЦБ повысил прогноз прироста средств физлиц в банках РФ в 2024 году

Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и повышение процентных ставок банков по вкладам стимулируют сберегательную активность населения. Банк России ожидает, что в 2024 году средства физлиц в банках РФ продолжат активно расти, и годовой прирост составит 14-19%. Об этом сообщается в материалах регулятора.

"Жесткая ДКП и повышение процентных ставок стимулируют сберегательную активность физлиц. <...> Мы ожидаем, что в 2024 году средства населения продолжат активно расти, и годовой прирост будет в диапазоне 14-19%", - говорится в сообщении.



В марте ЦБ прогнозировал, что в 2024 году динамика роста средств населения будет более сдержанной и составит 8-13%.