Курс юаня на Мосбирже впервые с 2023 года упал ниже 11,5 рубля

Курс юаня на Московской бирже впервые с 8 июня 2023 года упал ниже 11,5 рубля. Об этом во вторник, 18 июня, свидетельствуют данные валютных торгов на МОЕХ.

В 18:27 по московскому времени курс юаня к рублю упал на 0,4 копейки. Сейчас он составляет 11,56 рубля. При этом по состоянию на 17:39 курс зарубежной валюты составлял 11,65 рубля, следует из данных Мосбиржи.

13 июня на Московской бирже курс юаня опустился ниже отметки 12 рублей впервые с 29 июня 2023 года. Так, в 11:14 юань замедлил снижение и составлял 11,9895 рубля, но по состоянию на 12:10 курс юаня составил 11,97.

После введения санкций в отношении Московской биржи курс доллара вырос до 100 рублей в московских обменниках. Акции биржи упали на 15 процентов из-за пакета санкций, которые ввели Соединенные Штаты 12 июня. После такого сильного падения Мосбиржа приостановила торги долларом и евро.

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита ГКУ Москвы ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г. В. Плеханова» Людмила Голощапова сообщила, что в ближайшее время курс рубля будет расти.