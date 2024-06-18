Новак оценил будущее топливно-энергетического комплекса России

Топливно-энергетический комплекс – это основной вид деятельности для экономики России, это драйвер для науки, инвестиций, промышленного заказа, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе встречи на базе Мастерской управления «Сенеж» со слушателями программы «Время героев», разработанной Высшей школой государственного управления президентской академии.

«Общий объем инвестиций в энергетике составляет порядка 7 трлн рублей в год. Это примерно четверть всех инвестиций в стране», – приводятся слова Новака на сайте программы.



Он сообщил, что, несмотря на жесткие санкции, которые были введены относительно энергетического комплекса России западными странами, отрасль показала свою устойчивость и надежность. Она продолжает обеспечивать внутренний и внешний рынки высокотехнологичными качественными продуктами. На сегодняшний день Россия является мировым энергетическим лидером, как это было и до начала специальной военной операции.

Новак выделил несколько ключевых факторов, благодаря которым российскому топливно-энергетическому комплексу удается сохранять те же позиции в условиях введения санкций. Это внимание президента Владимира Путина, который лично занимается вопросом и курирует энергетический комплекс, а также высокотехнологичность, конкурентоспособность российских ресурсов по направлениям дружественных стран.

Он особо отметил кадровую составляющую ТЭК – людей, которые создавали комплекс в начале прошлого века в шестидесятые годы, когда были открыты месторождения нефти и газа в Сибири, а также 3 млн высочайших профессионалов, которые сегодня трудятся на благо комплекса.

«Жесткие ограничения относительно топливно-энергетического комплекса позволили нам существенно изменить подход и обратить внимание на свою промышленность. Если раньше уровень импорта составлял 65-70% при закупке оборудования, то на сегодняшний день он снизился уже до 30%. Как вы знаете, Президент поставил задачу по достижению технологического суверенитета. Чтобы мы в принципе не нуждались ни в ключевых иностранных технологиях и оборудовании. В первую очередь это касается критического оборудования, от которого зависит надежная работа нашего энергетического комплекса», – акцентировал Новак, говоря о влиянии санкций в развитие ТЭК страны.



Он напомнил, что в 2015 году Республика Крым осталась без электроэнергии, когда четыре линии электропередач, идущие со стороны Украины, были взорваны, а собственной генерации в Крыму не хватало, покрытие составляло всего лишь 30%. В кратчайшие сроки отечественными специалистами были построены четыре кабеля по 220 кВ через Керченский пролив для того, чтобы обеспечить полуостров электроэнергией. Впоследствии в течение двух лет были введены две крупнейших электростанции для бесперебойных поставок электроэнергии в Республику Крым.

Завершая свое выступление, Новак обратился к участникам учрежденной президентом программы:

«Я хотел бы в заключение от себя лично, от моих друзей и семьи выразить вам всем огромную благодарность за то, что вы делаете, защищая нашу Родину, нашу страну, наших детей. Я уверен, что учеба, которую вы сейчас проходите, будет направлена на решение задачи, которую поставил президент, – ваш опыт и профессионализм должны применяться на благо развития экономики нашей страны. И мы, безусловно, всегда ждем вас в энергетике».



Программа «Время героев» организована для участников СВО, она направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих, которые в будущем могли бы работать в госкомпаниях, а также в органах государственной и муниципальной власти.