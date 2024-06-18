Курс доллара в некоторых обменниках Москвы упал ниже 90 рублей

Курс доллара в некоторых обменниках Москвы 18 июня упал ниже 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные портала «Банки.ру».

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Наиболее выгодный курс обмена рублей на доллары по состоянию на 14:00 по московскому времени предлагали Камкомбанк (89,8 рубля), банк «Приморье» (89,75 рубля), АК Барс Банк (89,54 рубля) и ИС Банк (89,5 рубля).

Официальный курс доллара ЦБ РФ на 18 июня составил 89,05 рубля.

На прошлой неделе курс доллара в московских обменниках подскочил выше 100 рублей после введения США санкций в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра, выступающего посредником в сделках с валютой на торговой площадке.