Мировые центробанки перестали верить в доллар

Почти 30% мировых центральных банков намерены увеличить долю золота в своих резервах в ближайшие 12 месяцев, показал опрос Всемирного совета по золоту (WGC) — это является самым высоким показателем с начала проведения исследования пять лет назад. Опрос проводился с 19 февраля по 30 апреля 2024 года, в нем приняли участие 70 респондентов.

Причем банки уверены, что увеличивать долю золота будут не только они сами, но и их коллеги: 81% опрошенных считают, что доля золота в резервах ЦБ вырастет в ближайший год и 60% — что она увеличится в ближайшие пять лет (в прошлом году так ответило только 38% опрошенных). По данным WGC, в то время как 57% респондентов из развитых экономик считают, что доля золота увеличится, среди стран с формирующимися рынками и развивающихся экономик (EMDE) так думают 75%. При этом 35% респондентов из развитых экономик считают, что доля золота останется неизменной через пять лет, и только 9% респондентов из EMDE согласны с этим.

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Основными причинами, по которым центральные банки держат золото, являются его стоимость, которая в долгосрочной перспективе будет увеличиваться, надежность, а также роль эффективного инструмента для диверсификации.

Согласно отчету Всемирного совета по золоту, центробанки также прогнозируют снижение относительной доли доллара США в мировых резервах: 62% респондентов считают, что доля доллара уменьшится через пять лет, по сравнению с 55% в 2023 году и 42% в 2022 году. Однако мнения по этому поводу у управляющих резервами оказались неоднозначными: в то время как 30% респондентов из развитых экономик считают, что доля доллара США в мировых резервах останется неизменной через пять лет, только 11% респондентов из EMDE разделяют эту точку зрения. При этом 56% респондентов из развитых экономик полагают, что доля доллара США в мировых резервах снизится, а среди опрошенных центробанков из EMDE так считают 64% респондентов. “Примечательно, что процент респондентов из развитых экономик, которые считают, что доля доллара США в мировых резервах уменьшится, увеличился с 46% в 2023 году до 56% в 2024 году, что отражает увеличившийся пессимизм даже среди респондентов из развитых экономик относительно будущей доли доллара США в мировых резервах”, — говорится в отчете WGC.

Основными факторами, которые влияют на решения Центробанков в области управления резервами, являются уровни процентных ставок, инфляция и геополитическая нестабильность, говорится в отчете. «В частности, центральные банки стран EMDE выразили обеспокоенность по поводу влияния геополитики и потенциальной финансовой нестабильности на их решения по управлению резервами. Многие из них оценивают золото как способ управления этими рисками. Будущее международной валютной системы продолжает оставаться неясным, и центральные банки все меньше верят устойчивое превосходстве доллара США. На фоне этих тенденций и постоянно меняющейся инвестиционной среды спрос на золото со стороны центральных банков, скорее всего, останется высоким”, — говорится в отчете Всемирного совета по золоту.

В 2023 году мировые центральные банки приобрели 1 037 тонн золота, в 2022 году — рекордные 1 082 тонны.