Путин сказал, что является приоритетом на весь XXI век

Развитие Дальнего Востока является приоритетным направлением для России на весь XXI век. С таким заявлением в ходе официального визита в Якутию выступил президент России Владимир Путин, передают «Известия».

Президент указал на необходимость в развитии на Дальнем Востоке инфраструктуры. Кроме того, по его словам, идея моста на Сахалин сохраняется. Глава государства сообщил, что в Якутии следует заниматься наращиванием энергетических мощностей, а также укреплением образования, которое готовит необходимых региону специалистов.

Путин обратил внимание на очень хорошие темпы роста в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО). Регион опережает другие по развитию, добавил он. Президент сообщил о существенном увеличении объема потребления электроэнергии, перевозок, а также производства золота и угля.

Путин во вторник, 18 июня, прибыл с рабочей поездкой в Якутию. В Якутске глава государства запланировал ознакомиться с достижениями региона в сфере информационных технологий (IT) и креативной индустрии.