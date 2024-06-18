Экс-министр экономики РФ назвал санкции против Мосбиржи катастрофой

Санкции против Мосбиржи обернутся катастрофой. Так новые ограничения со стороны американского Минфина назвал первый министр экономики России Андрей Нечаев, его слова приводит RTVI.

По мнению бывшего чиновника, если с завтрашнего дня в стране прекратятся любые валютные операции, когда это делали банки как расчетные центры, это сильно отразится на экономике, производителях, которые поставляют свою продукцию за рубеж, и бизнесе, который занимается импортом товаров.

«Для экономики это будет катастрофа. Для импортеров, для экспортеров. Обычным гражданам, если запретят владение валютой и дальше предложат ее продать по какому-то бросовому курсу, тогда это будут просто прямые убытки, близкие к ограблению», — предположил Нечаев.



Минфин США ввел блокирующие санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ) 12 июня. Площадка вскоре объявила о прекращении торгов американским долларом и евро. Россияне продолжат иметь возможность покупать и продавать валюту через банки — курсы будут определять с помощью банковской отчетности и информации от цифровых платформ внебиржевых торгов, отметили в Центробанке.

При этом ограничения не оказывают влияния на объем валюты, поступающей в Россию от экспорта. Блокирующие санкции американского Минфина не повлияют также на спрос на доллары и евро для оплаты импорта. Курс отечественной валюты определяется балансом спроса и предложения, он не зависит от торговой площадки, и он останется единым и рыночным, изменится лишь круг данных для его расчета. Биржевая торговля не является необходимостью для конвертируемости и свободного обращения рубля, добавили в ЦБ.