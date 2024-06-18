Повышен прогноз роста мировой экономики

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch повысили свой прогноз роста мировой экономики на 2024 год с 2,4 до 2,6 процента. Об этом сообщает «Интерфакс».

Таким образом, прогноз роста мировой экономики на этот год улучшили на 0,2 процентных пункта (п.п.). Повышение оценки было обусловлено рядом факторов, включая восстановление экспортного потенциала Китая, а также усиление импульса к росту внутреннего спроса в странах с развивающейся экономикой.

Кроме того, на пересмотр мартовского прогноза повлияло укрепление перспектив ВВП Евросоюза (ЕС), утверждается в обновленном отчете рейтингового агентства. В Fitch теперь ожидают роста экономики ЕС на 0,8 процента по итогам 2024 года вместо ранее прогнозируемого увеличения на 0,6 процента.

В то же время темпы восстановления ВВП ЕС пока заметно уступают динамике в США. Аналитики агентства ожидают, что в этом году американская экономика вырастет на 2,1 процента. Экономический рост в Соединенных Штатах замедляется, но незначительными темпами, резюмировали в Fitch.

Ранее в Еврокомиссии (ЕК) повысили свой прогноз роста российского ВВП на 2024 год с 1,6 до 2,9 процента. При этом в 2025-м, как ожидают в ЕК, динамика увеличения валового продукта РФ замедлится до 1,7 процента. Что касается инфляции, то европейские аналитики прогнозируют ее на уровне в 6,6 процента с дальнейшим снижением в 2025-м до 4,5 процента.