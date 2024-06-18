СМИ: США обеспокоены позицией Турции по антироссийским санкциям

Нежелание Турции вводить санкции против России беспокоит Соединенные Штаты, а отключение Москвы от системы SWIFT создает дополнительную нагрузку на турецкие компании.

Об этом пишет газета Posta.

«В принципе, Анкара согласна только с решениями о введении эмбарго [против России], принятыми Организацией Объединенных Наций. Нежелание Турции участвовать в санкциях, введенных Западом, беспокоит Вашингтон», — говорится в тексте.



В материале также отмечается, что отключение Москвы от системы SWIFT создает нагрузку на местные компании, работающие с Россией.

Как подчеркивает Posta, Анкара очень взвешенно и осторожно относится к конфликту между Москвой и Киевом.

«Несмотря на то, что Турция является членом НАТО, она не ввела эмбарго против России и не закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. Вклад Турции в создание «зернового коридора», обмен пленными и разминирование Черного моря имеет огромное значение для всего мира», — отмечается в материале.



До этого лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель заявил, что считает «правильной» политику республики по неприсоединению к санкциям против Российской Федерации.