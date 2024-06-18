Продажи игристых вин в России за пять месяцев подскочили

В России зафиксирован рост продаж игристых вин за первые пять месяцев 2024 года. В натуральном выражении рост составил 13,5% к уровню аналогичного периода 2023-го, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на материалы Росалкогольтабакконтроля.

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Продажи ликерных вин увеличились на 11,9%, виноградных - на 3,3%. Данные ведомства свидетельствуют о том, что в общей сложности продажи игристых вин и шампанского в стране за этот период составили 8,319 миллиона декалитров, ликерных вин - 569,8 тысячи декалитров, виноградных вин - 22,77 миллиона декалитров.

Продажи коньяка продемонстрировали рост за отчетный период на 8,8%, до 5,823 миллиона декалитров, водки - на 1,7%, до 31,051 миллиона декалитров.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной думы приняли закон, разрешающий продажу алкогольных напитков в летних (сезонных) кафе. Разрешение на торговлю спиртным распространяется на веранды, помосты и дворики, которые летом являются традиционной частью ресторанов или кафе. У заведений должна быть лицензия на торговлю алкоголем.