Евросоюз увеличил экспорт пива в Россию

Данные Евростата свидетельствуют о наращивании Евросоюзом в апреле экспорта пива в Россию до рекордных с конца лета прошлого года 23 миллионов евро, передает РИА Новости.

© dreamstime.com

Отмечается, что страны ЕС поставили в РФ 27,5 тысячи тонн пива на 23,1 миллиона евро. Данный уровень на 17% превышает показатель предыдущего месяца в натуральном выражении. Рост в денежном выражении составил 13%.

В августе 2023 года в Россию поставили 28,2 тысячи тонн пива на 25,9 миллиона евро. Среди ключевых поставщиков лета минувшего года - Германия (8,5 миллиона евро), Литва (4 миллиона евро) и Бельгия, (3,2 миллиона евро).

Ранее «Известия» сообщили, что ведущие российские ретейлеры не испытывают сложностей с реализацией разливного пива в магазинах на фоне требований к продаже маркированной продукции. До этого появилась информация, что российские пивоваренные компании начали сталкиваться с отказами со стороны некоторых розничных сетей от реализации разливного пива.