В России захотели ограничить импорт цветов из «недружественных» стран. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, его слова приводит Российская газета.

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По словам представителя ведомства, к ряду стран «есть претензии» по безопасности поставляемой в Россию продукции. Среди таких государств он отметил Нидерланды, Латвию и Литву. Европейские государства не только отгружают недоброкачественный товар, но и «уклоняются от общения».

«Какие могут быть введены ограничения, будем решать в зависимости от степени угрозы», — отметил Данкверт.



Возможность ввода ограничений на ввоз в Россию цветов из недружественных стран обсуждают также Минсельхоз и Минэкономразвития. По словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут, речь идет о возможных мерах таможенного-тарифного регулирования в этой отрасли. Подобные ограничения не должны повлиять на обеспеченность цветами внутреннего рынка. Она подчеркнула, что в России действуют различные меры поддержки участников отрасли, которые помогут увеличить объемы производства.

Председатель правления Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов заявил, что почти все тюльпаны на рынке вскоре будут российского производства. При этом такие изменения никак не связаны с санкциями или ограничениями из-за COVID-19.