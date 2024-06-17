ЦБ заявил о рекордном росте рынка цифровых финансовых активов
Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) к концу первого квартала 2024 года привлек 88,7 млрд рублей, показав рекордный рост. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.
"Стартовавший в 2023 году рынок ЦФА показал рекордный рост и к концу I квартала этого года привлек 88,7 млрд рублей. В основном это были денежные требования, большая часть со сроком до шести месяцев. На их долю пришлось свыше 80% от общего выпуска ЦФА", - указали в ЦБ.
В регуляторе подчеркнули, что в целом рынок платформенных сервисов — инвестиционных и финансовых платформ, информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов — становится привлекательным для инвесторов, особенно на фоне роста процентных ставок. Общий объем сделок по итогам 2023 года и первого квартала 2024 года превысил 282 млрд рублей.
При этом объем сделок на финансовых маркетплейсах по итогам января - марта 2024 года составил почти 149 млрд руб., что в семь раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда как количество клиентов увеличилось в 11 раз. В целом, по данным регулятора, на финансовых маркетплейсах зарегистрировано уже почти 2 млн клиентов.
"Наиболее востребованным продуктом в настоящее время являются банковские депозиты. Как правило, банки предлагают на таких площадках более привлекательные условия по своим вкладам", - отметили в пресс-службе.
В сегменте краудфандинга наибольшей популярностью пользовалось предоставление займов.
"Таким образом организации смогли получить за обозначенный период 44,5 млрд рублей от инвесторов. С помощью выпуска ценных бумаг было привлечено 8,3 млрд рублей. Инвесторы, приобретая бумаги на pre-IPO, рассчитывают на быстрый рост компаний, что формирует ожидание получения большой доходности", - сообщили в ЦБ.