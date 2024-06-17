Правительство увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, пишет пресс-служба кабмина на сайте ведомства.

Мишустин уточнил, что ранее показатель определялся законом о федеральном бюджете, а теперь устанавливается исходя из медианного дохода.

По словам премьера, в 2025 году прожиточный минимум в среднем на душу населения составит 17733 рубля (+2280 рублей к 2024 году), для трудоспособного населения — 19329 рублей (+2485 рублей), для пенсионеров — 15250 рублей (+1960 рублей), для детей — 17201 рублей (+2212 рублей).

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Регионы, отметил Мишустин, установят свои величины, к которым привязаны многие виды льгот и пособий. В частности, выплаты нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам или пенсионерам, чей доход не дотягивает до регионального прожиточного минимума.

Глава кабмина подчеркнул, что обеспечение социальных гарантий —приоритет правительства. Он добавил, что граждане страны должны получать положенную им поддержку государства своевременно и в полном объеме.