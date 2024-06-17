Дания хочет закрыть Балтийское море для танкеров с российской нефтью

Дания рассматривает возможные меры по ограничению перевозок российской нефти «теневым флотом» танкеров через Балтийское море. Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.

«Существует широкий консенсус в отношении того, что теневой флот является международной проблемой и что необходимы международные решения», — слова Расмуссена передал Reuters.



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По его словам, после введения Западом ценового предела на российскую нефть, Россия увеличила использование стареющих танкеров, не принадлежащих западным компаниям, для перевозки сырья.

Расмуссен также отметил, что Данией была собрана группа стран-союзников, которые оценивали меры, направленные на предотвращение транспортировок нефти из РФ. По его словам, в переговорах участвовали страны Балтийского моря и члены Европейского Союза. Министр подчеркнул важность реализации новых мер в соответствии с международным правом.