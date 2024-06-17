Киев не договорился о реструктуризации долга в $20 млрд с кредиторами

Первый раунд официальных переговоров о пересмотре условий долга Украины на сумму более 20 млрд долларов ничем не закончился.

По информации агентства Bloomberg, кредиторы не получали никаких выплат от Украины с 2022 года, когда было достигнуто соглашение о двухлетнем моратории. Срок этого моратория истекает 1 августа, передает RT.

До этого отмечалось, что министр финансов Украины Сергей Марченко призвал стороны продолжать продуктивные переговоры и отметил необходимость существенного улучшения условий погашения долга Украины.

Как сообщалось ранее, МВФ пообещал в ближайшие недели принять решение о новом транше Киеву.