Названы причины повышения цен на грузоперевозки

Ситуация в Красном море – один из факторов дефицита нехватки контейнеров в Китае. Текущая динамика уже привела к росту тарифов на грузоперевозки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Asia Import Group.

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В компании указали на рост срока оборачиваемости контейнеров. Там пояснили, что многие судоходные компании боятся отправлять суда через Суэцкий канал и теперь перемещают грузы из Азии в Европу вокруг Африки.

«Время возврата контейнеров в пункт отправки увеличивается в два раза. Из-за этого, в частности, возникла их нехватка в Китае, спровоцировавшая рост тарифов на грузоперевозки, в том числе в Россию, а также увеличение сроков доставки товаров. Причем это сильно отразилось на ж/д отправках», - подчеркнули в фирме.



Ранее совладелец и заместитель директора компании-грузоперевозчика «ПЭК» Вадим Филатов заявил «Известиям», что Китай повысил тарифы на грузоперевозки с начала года на $500–800.

Также ранее генеральный директор корпорации AP Moller-Maersk Винсент Клерк заявил, что нарушения с грузоперевозками в Красном море, вероятно, будут наблюдаться до конца текущего года.