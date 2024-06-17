Сколько гостиницы и рестораны заработали на ПМЭФ-2024

В России зафиксирован рост оборотов ресторанов и отелей в период Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Продажи в обеих категориях увеличились на 31% и 43% соответственно, сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

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Напомним, что ПМЭФ-2024 проходил 5 – 8 июня. Как утверждается, на форуме присутствовало рекордное число участников. В деятельности ПМЭФ приняли участие свыше 8 тыс. представителей российского и иностранного бизнеса. Подписать удалось более тысячи соглашений.

«Средний чек гостиниц, отелей и домов отдыха в период ПМЭФ превысил 23,5 тыс. рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. Оборот отельеров вырос на 43%. Средний чек на услуги турагентств стал больше на 16%, а оборот таких компаний вырос на 26%», - пишет издание.



Ранее «Известия» сообщили, что рестораторы в России будут обязаны выделить квоту в меню для вин отечественного производства. Данный вопрос уже прорабатывается представителями Минпромторга, Минсельхоза и общепита, писало издание.