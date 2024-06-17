Спрогнозировано, как поведет себя индекс Мосбиржи

В среднесрочной перспективе в рамках базового сценария индекс Мосбиржи может стабилизироваться в коридоре 3 000 – 3 270, прогнозирует главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.

Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как негативные. В Азии, в отсутствии торгов в Индии, ведущие площадки теряют в пределах 2%, а аутсайдером выступает рынок Японии. Фьючерсы на основные американские индексы после минимального снижения в пятницу, сегодня с утра консолидируются у уровней закрытия предыдущей недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,4%, торгуясь в районе 82,3 доллара за баррель. Основное внимание инвесторов на предстоящей неделе будет сосредоточено на макроэкономической статистике, среди которой мы выделяем данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках на фоне высоких ставок. Также инвесторам стоит обратить внимание на цифры по инфляции в Еврозоне и по розничным продажам в США. Плюс к этому, в пятницу выйдет отчет ФРС США о денежно-кредитной политике.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи поднялся на 1,4%, закончив неделю в районе 3 216 пунктов. Отметим, что в конце прошлой неделе, несмотря просадку в начале неделе и эмоциональную реакцию на открытии торгов в четверг на введение санкций, к концу пятницы рынок отыграл большую часть потерь и при этом смог удержаться в верхней половине диапазона 3 000 – 3 270 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренной активизации продаж. Инвесторы вновь будут фокусироваться на фундаментальных факторах и удержании жесткой денежно-кредитной политики со стороны регулятора продолжительное время. В среднесрочной перспективе в рамках базового сценария это, на наш взгляд, может привести к стабилизации рынка в коридоре 3 000 – 3 270, а при развитии негативного сценария приведет к его отступлению под нижнюю границу данного диапазона. В этом случае целью рынка может стать район 2 800 пунктов по индексу Мосбиржи.

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