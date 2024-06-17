Поставщики товаров из Китая столкнулись с задержками

Российские компании столкнулись с серьезными трудностями при импорте товаров из Китая из-за нехватки контейнеров, что привело к удвоению сроков доставки. Эти данные содержатся в отчете, подготовленном логистическими компаниями ПЭК, «Снежная Королева», «ВЭД Агент», «Арнейс» и Asia Import Group.

Как сообщает портал «Shopper’s» со ссылкой на представителей отрасли, в июне среднее время ожидания контейнеров и свободных мест на судах увеличилось до двух недель. Срок мультимодальной перевозки из Китая (комбинация морского и железнодорожного транспорта) вырос на 36% по сравнению с маем, достигнув 55-60 дней. Прямая железнодорожная доставка удлинилась в два раза, составив 30 дней. Геннадий Чичин, директор азиатского направления «ПЭК: Global», рассказал изданию, что такая ситуация возникла из-за отложенного спроса на транспортировку.

Чичин пояснил, что финансовые сложности в расчетах с Китаем привели к снижению загрузки судов с конца февраля до середины апреля. Управляющий директор «ВЭД Агент» Александр Дегтярев добавил, что морские линии начали менять маршруты флотов из-за проблем в Красном море и сокращения объема экспорта из России, что уменьшило количество пустых контейнеров, доступных для загрузки в Китае.

Генеральный директор Asia Import Group Артем Лылык сообщил, что сейчас компании смогли решить 60-70% проблем с расчетами, перейдя на альтернативные платежные системы. В июне средний срок проведения платежей из России в Китай сократился почти вдвое по сравнению с маем, составив 7-10 дней, отметил директор по логистике «Снежной Королевы» Алексей Ермаков.

Компании начали ускоренно отгружать товары, что вызвало рост отложенного спроса на транспортировку, пояснил Чичин. Лылык добавил, что также наблюдаются задержки в отправке грузовых поездов из Китая, так как железнодорожные станции не справляются с увеличившимся объемом товаров.

Стоимость морской доставки из Китая в Россию в начале июня увеличилась более чем на 30% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув $2500-3000 за двадцатифутовый контейнер и $3500-5000 за сорокафутовый. Тарифы на железнодорожные перевозки выросли на 40%, до $8400-8600 за 40-футовый контейнер.

Из-за дефицита контейнеров вырос спрос на автодоставку из Китая. Средняя стоимость перевозки автотранспортом увеличилась на 20%, составив $9500-11500, а срок доставки увеличился на 17% по сравнению с маем, достигнув 25-29 дней.

По прогнозам Дегтярева, в июле стоимость аренды контейнеров в Китае продолжит расти, что отразится на общей стоимости перевозок. Он отметил, что дальнейшее развитие ситуации в августе будет зависеть от изменений объемов экспортных отправлений из России и положения в Красном море. Ермаков также прогнозирует рост тарифов на доставку из Китая в июле на 5-10%, а к августу стоимость может увеличиться еще на 20-30%.