В США отказались считать воровством передачу Киеву доходов от активов РФ

Минфин США считает, что использование доходов от замороженных российских активов на нужды Киева не является воровством.

Об этом в эфире ABC заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Нет никакого смысла называть это воровством. Средства России лежат в виде наличности, но они приносят доход учреждению, на который Россия не имеет права», — заявила глава американского Минфина.



Ранее президент Владимир Путин заявил, что попытки Запада присвоить себе российские активы — это воровство, которое так и останется воровством, несмотря на юридическое «крючкотворство».